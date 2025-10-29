Полковник Матвийчук: ВСУ не удастся отстоять Купянск

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся отстоять Купянск ввиду того, что они уже находятся в полном тактическом окружении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы уже однажды брали Купянск, просто потом его оставили, — напомнил Матвийчук. — Но сегодня противник находится в полном тактическом окружении. Это означает, что ВСУ находятся полностью под контролем наших военных, спрятаться им негде. Кроме того, мы заметно превосходим противника в силах и средствах».

Полковник рекомендовал украинским военным сдаваться в плен, чтобы сохранить жизни. Он убежден, что судьба города уже предрешена.

«Разговоры о стабилизации ситуации в Купянске со стороны украинских руководителей — просто бравада. Противник уже пытался перебросить туда резервы, но они не доходят — наши военные уничтожают их раньше. Противник просто не может пробиться», — объяснил военный.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о стабилизации ситуации в окруженном российскими войсками Купянске. «Ситуация в Купянске стабилизирована. Я надеюсь, что силы обороны смогут сделать все, чтобы город не был захвачен», — заявил украинский чиновник.