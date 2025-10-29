Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 29 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

Полковник Матвийчук: ВСУ не удастся отстоять Купянск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся отстоять Купянск ввиду того, что они уже находятся в полном тактическом окружении, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы уже однажды брали Купянск, просто потом его оставили, — напомнил Матвийчук. — Но сегодня противник находится в полном тактическом окружении. Это означает, что ВСУ находятся полностью под контролем наших военных, спрятаться им негде. Кроме того, мы заметно превосходим противника в силах и средствах».

Полковник рекомендовал украинским военным сдаваться в плен, чтобы сохранить жизни. Он убежден, что судьба города уже предрешена.

«Разговоры о стабилизации ситуации в Купянске со стороны украинских руководителей — просто бравада. Противник уже пытался перебросить туда резервы, но они не доходят — наши военные уничтожают их раньше. Противник просто не может пробиться», — объяснил военный.

Ранее глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о стабилизации ситуации в окруженном российскими войсками Купянске. «Ситуация в Купянске стабилизирована. Я надеюсь, что силы обороны смогут сделать все, чтобы город не был захвачен», — заявил украинский чиновник.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Рок-музыканту вынесли приговор за нападение на главу крупной российской IT-компании

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    Радиостанция Судного дня неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости