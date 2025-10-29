США сняли санкции с Додика

США сняли санкции с Милорада Додика и его родственников

США сняли санкции с президента Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика и его родственников. Об этом указано в сообщении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Помимо Додика, из списка исключили его детей — Игоря и Горицу. Из-под санкций вывели также связанных с главой Республики Сербской юридических лиц, включая телеканал ATV.

Санкции против Додика были введены в 2017 году.

Ранее Милорад Додик попросил президента России Владимира Путина выработать прочные решения с президентом США Дональдом Трампом по балканской теме. По его словам, было бы правильно, если бы именно РФ и США создали комиссию по Балканам.