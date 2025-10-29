Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 29 октября 2025Мир

США сняли санкции с Додика

США сняли санкции с Милорада Додика и его родственников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

США сняли санкции с президента Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика и его родственников. Об этом указано в сообщении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Помимо Додика, из списка исключили его детей — Игоря и Горицу. Из-под санкций вывели также связанных с главой Республики Сербской юридических лиц, включая телеканал ATV.

Санкции против Додика были введены в 2017 году.

Ранее Милорад Додик попросил президента России Владимира Путина выработать прочные решения с президентом США Дональдом Трампом по балканской теме. По его словам, было бы правильно, если бы именно РФ и США создали комиссию по Балканам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    Отец Маска был впечатлен заявлением Путина

    Над двумя регионами России сбили украинские беспилотники

    Названы впечатлившие отца Илона Маска города России

    Ким Кардашьян нашла необычное применение интимной смазке

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости