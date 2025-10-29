Путешествия
19:05, 29 октября 2025Путешествия

Ссора двух стюардесс вызвала многочасовую задержку вылета самолета в США

PYOK: Стюардессы United Airlines поссорились и задержали рейс на четыре часа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ссора двух стюардесс авиакомпании United Airlines вызвала многочасовую задержку вылета самолета в США. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт должен был отправиться из Де-Мойна в Чикаго утром 27 октября, однако бортпроводницы повздорили и помешали вылету. Поначалу пассажиров держали в самолете, но позже всех высадили. Экипаж также попросили покинуть борт, чтобы другие бортпроводники смогли занять их место.

В итоге задержка рейса составила более четырех часов. Авиакомпания не стала разглашать подробности случившегося.

Ранее стюардесса авиакомпании British Airways устроила пьяную драку в роскошном отеле на Мальдивах. Бортпроводница остановилась в отеле Oblu Xperience Ailafushi, ночь проживания в котором по системе «все включено» стоит более 235 тысяч рублей.

