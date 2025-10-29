Стало известно место похорон Романа Попова

Григорян: Звезду «Полицейского с Рублевки» Романа Попова похоронят в Москве

Похороны актера Романа Попова, наиболее известного по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», пройдут в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на друга артиста, шоумена Оганеса Григоряна.

Дата похорон пока не названа, как и другие детали прощания с Поповым.

О кончине 40-летнего Романа Попова на фоне рецидива рака мозга стало известно во вторник, 28 октября. Известно, что актер впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями. Сообщалось, что перед смертью звезда «Полицейского с Рублевки» находился в коме в крайне тяжелом состоянии на аппарате жизнеобеспечения.