Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:55, 29 октября 2025Наука и техника

Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

Трамп обяжет ВМС США использовать на авианосцах паровые катапульты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о планах подписать указ против «дурацкой электропроводки», который обяжет Военно-морские силы (ВМС) страны использовать на новых авианосцах паровые катапульты и гидравлические подъемники. Об этом сообщает издание TWZ.

Свои планы президент США анонсировал во время недавнего посещения авианосца George Washington типа Nimitz в порту японского города Йокосука. «Я издаю указ, я собираюсь подписать указ о том, что при строительстве авианосцев для катапульт будет использоваться пар, а для лифтов — гидравлика», — заявил Трамп, допустив, что электромагнитные системы на кораблях уязвимы для воздействия воды.

Издание напоминает, что в настоящее время ВМС США располагают десятью авианосцами типа Nimitz, оснащенными паровыми катапультами и гидравлическими подъемниками, а также авианосцем Gerald R. Ford типа Ford с электромагнитными катапультами и подъемниками с электромагнитными двигателями.

«Они тратят миллиарды долларов на создание этой дурацкой электропроводки. А проблема в том, что, когда она ломается, приходится посылать [офицеров] в Массачусетский технологический институт, приглашать самых талантливых специалистов в мире и везти их туда. Паровую, говорят, можно починить молотком и паяльной лампой. И она работает ничуть не хуже, если не лучше», — сказал президент США.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

TWZ отмечает, что Трамп не первый раз критикует электромагнитные ситемы на авианосцах типа Ford.

В апреле 2023 года издание Breaking Defense заметило, что в США допустили продажу оборудования для нового французского авианосца — электромагнитной катапульте и пламегасителе — передовом оборудовании, используемом на американских авианосцах типа Ford.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    В России объявили в международный розыск основательницу «Медузы»

    Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Трампа наградили

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    ЦБ оценил влияние слабого рубля на российскую экономику

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости