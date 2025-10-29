Трамп «поженил» Южную Корею и США

Bloomberg: Трамп заявил, что США и Южная Корея «женаты» друг на друге

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Южную Корею связывают настолько тесные торгово-экономические связи, что их можно сравнить с браком. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Мы действительно женаты, и у нас особые отношения, особая связь», — сказал хозяин Белого дома на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество (АТЭС) в южнокорейском Кенджу.

Ранее американский журнал Politico написал, что Южная Корея начала дистанцироваться от НАТО, будучи при этом ключевым союзником альянса в Азии.