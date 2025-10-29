Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 29 октября 2025Мир

Трамп «поженил» Южную Корею и США

Bloomberg: Трамп заявил, что США и Южная Корея «женаты» друг на друге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Южную Корею связывают настолько тесные торгово-экономические связи, что их можно сравнить с браком. Его слова передает агентство Bloomberg.

«Мы действительно женаты, и у нас особые отношения, особая связь», — сказал хозяин Белого дома на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество (АТЭС) в южнокорейском Кенджу.

Ранее американский журнал Politico написал, что Южная Корея начала дистанцироваться от НАТО, будучи при этом ключевым союзником альянса в Азии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    На Украине признали значительное продвижение российских сил у Красноармейска

    В ВСУ заявили о прорыве российских войск в Димитров и передумали

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости