Трамп встретится с Орбаном

Bloomberg: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что одной из ключевых тем переговоров может стать защита Венгрии от последствий новых американских санкций в отношении российских нефтедобывающих компаний. На данный момент неизвестно, будет ли обсуждаться на встрече проведение в Будапеште саммита лидеров России и США.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, включая «Лукойл». Ограничительные меры распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.