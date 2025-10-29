Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 29 октября 2025Мир

Трамп встретится с Орбаном

Bloomberg: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан и Дональд Трамп

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что одной из ключевых тем переговоров может стать защита Венгрии от последствий новых американских санкций в отношении российских нефтедобывающих компаний. На данный момент неизвестно, будет ли обсуждаться на встрече проведение в Будапеште саммита лидеров России и США.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, включая «Лукойл». Ограничительные меры распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    Радиостанция Судного дня неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости