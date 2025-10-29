Мир
11:57, 29 октября 2025Мир

Трампа наградили

Президент Южной Кореи вручил Трампу высшую государственную награду страны
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вручил американскому лидеру Дональду Трампу высшую государственную награду страны — Оден «Мугунхва». Об этом сообщает ТАСС.

Этот орден предназначен для руководителей Южной Кореи и лидеров других держав, внесших исключительный вклад «в дело укрепления государства, обеспечения мира и процветания народов». Положение о награде также распространяется на супругов глав государств. Отмечается, что Дональд Трамп стал первым президентом США, удостоенным этого знака отличия.

Также Ли Чжэ Мён подарил главе Белого дома позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла. Это копия знаменитой «Золотой короны из Чхонмачона», подлинный экспонат хранится в Национальном музее Кёнджу. Позолоченная реплика была изготовлена для подношения, поскольку, по данным корейских СМИ, она идеально отвечает личным эстетическим пристрастиям Трампа.

Ранее Трамп также получил высшую госнаграду от президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Глава Египта принял решение о награждении Трампа в знак признания «его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», в частности ключевое участие «в прекращении войны в Газе».

