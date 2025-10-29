В Белоруссии заподозрили Литву в желании получить «финансовый куш»

МИД Белоруссии: Литва планирует получить финансовый куш от Евросоюза

Власти Литвы планируют получить «финансовый куш» из бюджета Евросоюза (ЕС), эскалируя напряженность с Белоруссией. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков в ответ на закрытие литовской стороной КПП на границе, передает РИА Новости.

«После визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о "катастрофической" ситуации (...) Польше был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на нужды обороны», — рассказал Варанков.

По его словам, литовские политики планируют получить средства от ЕС, используя подобную тактику эскалации напряженности и анонсируя создание «стены дронов», а также закрывая границу с Белоруссией.

Ранее стало известно, что правительство Литвы на месяц закроет границу с Белоруссией из-за проникновения на территорию страны метеозондов с контрабандой. Отмечается, что закрыты будут два последних пропускных пункта на границе — «Мядининкай» и «Шальчининкай».