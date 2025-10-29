Интернет и СМИ
04:00, 29 октября 2025Интернет и СМИ

В Италии заявили о крахе ВСУ в зоне спецоперации

L'Antidiplomatico: ВСУ разбиты в зоне СВО, пока ВС РФ развивают наступление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зон специальной военной операции (СВО) разбиты, в то время как российские военные продолжают наступление. С таким мнением выступило издание из Италии L'Antidiplomatico.

В публикации уточняется, что фронта больше нет, поскольку вместо него осталось решето. «...Российская армия повсюду, четкой линии соприкосновения больше нет», — заявили в материале.

Кроме того, о крахе ВСУ даже сообщал аналитический ресурс Deep State. При этом Киев не позволяет своим солдатам отступить или сдаться при попадании в окружение.

Ранее на Западе признали крах ВСУ в Донбассе. Такое заявление сделал аналитик Алан Уотсон.

