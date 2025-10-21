Бывший СССР
На Западе признали крах ВСУ в Донбассе

Аналитик Уотсон заявил о крахе ВСУ в Донбассе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взломали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и вынудили их покинуть позиции. На это в соцсети X указал аналитик Алан Уотсон.

Он заявил, что командование ВСУ оставило в городе около тысячи бойцов, перед ними поставлена задача прикрывать отход основных сил, включая наемников из штурмовой бригады «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в России). Это произошло после крупных успехов Вооруженных сил (ВС) России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе.

20 октября командование 7-го корпуса десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ подтвердило прорыв российских войск в центр Красноармейска. Там отметили, что ситуация в городе остается напряженной, а ВС РФ стремятся прорвать оборону на нескольких направлениях.

