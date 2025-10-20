В ВСУ подтвердили прорыв российских войск в центр Красноармейска

Командование 7-го корпуса ДШВ ВСУ подтвердило прорыв ВС РФ в Красноармейске

Командование 7-го корпуса десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердило прорыв российских войск в центр Красноармейска. Заявление опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-служба подразделения.

«На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа смогла проникнуть в центр Покровска», — говорится в публикации.

В командовании корпуса отметили, что ситуация в Красноармейске остается напряженной, а российские войска стремятся прорвать оборону города на нескольких направлениях.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские войска ударом фугасной авиационной бомбы уничтожили в окрестностях Красноармейска подполковника ВСУ. Высокопоставленный офицер находился в пункте управления связью войск связи и кибербезопасности ВСУ.