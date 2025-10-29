Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:45, 29 октября 2025Культура

В Казахстане отменили концерты российского певца

РИА Новости: Концерты Акмаля отменили в Казахстане из-за технических проблем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казахстане отменили концерты российского певца Акмаля (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов). Об этом РИА Новости сообщила продюсер артиста Анастасия Галкина.

Галкина уточнила, что отмена концертов связана с техническими проблемами. В частности, в Павлодаре прекратили подачу водоснабжения, в Усть-Каменогорске отказались от выступления в связи с пожарной безопасностью. В Костанае также нет электроэнергии. «Переживаем за людей, они полгода ждали этих концертов», — подчеркнула продюсер.

Ранее концерт Акмаля сорвали из-за просьбы сжечь желто-синий пакет. 23 октября во время выступления артиста в Петропавловске одна из фанаток вручила певцу подарок — бутылку в сине-желтом пакете. Он принял презент, однако потом вернул девушке пакет, заявив, что ему не нравятся цвета, поэтому его лучше сжечь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости