РИА Новости: Концерты Акмаля отменили в Казахстане из-за технических проблем

В Казахстане отменили концерты российского певца Акмаля (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов). Об этом РИА Новости сообщила продюсер артиста Анастасия Галкина.

Галкина уточнила, что отмена концертов связана с техническими проблемами. В частности, в Павлодаре прекратили подачу водоснабжения, в Усть-Каменогорске отказались от выступления в связи с пожарной безопасностью. В Костанае также нет электроэнергии. «Переживаем за людей, они полгода ждали этих концертов», — подчеркнула продюсер.

Ранее концерт Акмаля сорвали из-за просьбы сжечь желто-синий пакет. 23 октября во время выступления артиста в Петропавловске одна из фанаток вручила певцу подарок — бутылку в сине-желтом пакете. Он принял презент, однако потом вернул девушке пакет, заявив, что ему не нравятся цвета, поэтому его лучше сжечь.