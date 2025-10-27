Культура
17:43, 27 октября 2025

Концерт российского певца сорвали из-за просьбы сжечь желто-синий пакет

В Казахстане концерт российского певца сорвали из-за фразы про желто-синий пакет
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казахстане отменяют концерты певца Акмаль за просьбу сжечь сине-желтый пакет, который ему вручили во время выступления. Об этом сообщил сам артист в официальном Telegram-канале.

23 октября во время выступления Акмаля Ходжаниязова в Петропавловске одна из фанаток вручила певцу подарок — бутылку в сине-желтом пакете. Артист принял презент, однако потом вернул девушке пакет, заявив, что ему не нравятся цвета, поэтому его лучше сжечь. После такого поступка жители Казахстана восприняли слова российской звезды как неуважение к национальному флагу, который как раз состоит из орнамента желтого цвета на синем фоне.

Известно, что 25 октября не состоялось выступление Акмаля в Костанае, потому что в здании областной филармонии отключился свет. «Все жилые дома и коммерческие объекты подключены к электроснабжению и работают в штатном режиме, кроме областной филармонии», — заявили тогда в пресс-службе местного акимата.

Ранее стало известно, что популярный российский певец Акмаль Ходжаниязов, известный под псевдонимом Akmal', описал перелет на самолете казахстанской авиакомпании SCAT фразой «отношение как к г****».

