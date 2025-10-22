Путешествия
Популярный российский певец описал перелет на самолете фразой «отношение как к г****»

Алина Черненко

Кадр: @akmalsvami

Популярный российский певец Акмаль Ходжаниязов, известный под псевдонимом Akmal', описал перелет на самолете казахстанской авиакомпании SCAT фразой «отношение как к г****». Своими впечатлениями он поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Из-за того, что спинки сидений в салоне не откидывались, исполнителю, который летел в первом ряду, пришлось поднять ноги, чтобы устроиться поспать.

«Она [бортпроводница] подошла ко мне с недовольным мерзким лицом и говорит: "Ноги опусти!" Я говорю: "Девушка, не надо со мной так разговаривать, я вас слышу, вы можете мне просто сказать: "Опустите, пожалуйста, ноги, здесь так нельзя сидеть". Я сяду нормально», — возмутился Ходжаниязов.

Артиста также возмутило, что стюардесса начала трясти стаканом воды перед лицом его спящего коллеги Роберта.

«Я говорю: "Зачем вы так делаете перед его лицом? Не видите, человек спит? Вы мне дайте бутылку воды, я ему сам потом передам". Она мне кинула эту бутылку на середину кресла», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Akmal’ стал жертвой мошенников. Его обманули при попытке купить билеты на концерт The Weeknd в Сиднее.

.
