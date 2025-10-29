Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:28, 29 октября 2025Мир

В Конгрессе США назвали виновного в ухудшении отношений с Россией

Луна: Провал в отношениях США с Россией начался при президентстве Обамы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vanessa White / U.S Navy / Global Look Press

Провал в отношениях США с Россией начался при президентстве Барака Обамы. Виновного в ухудшении диалога с Москвой назвала член Конгресса США Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости.

«Стоит отметить, что президенты от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом», — сказала она.

По ее словам, улучшение отношений с Россией и мирное разрешение конфликта на Украине никак не противоречат позиции движения «Америка превыше всего» (America First).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Он также отметил, что Обама был плохим президентом, однако Джо Байден, по мнению республиканца, был худшим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал предложение испытать «Посейдон» на Бельгии

    В России представили «Чебурашку» для дронов

    Мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян

    «Адская боль». 167 россиян заразили гепатитом в онкоцентре. Очаг в кабинете КТ скрывали месяцами, через него прошли тысячи людей

    Российских военных заметили на северной окраине Красноармейска и сделали один вывод

    На Украине предупредили о грядущем массированном ударе

    Раскрыта разница в планах России, Украины и Запада

    Киев частично остался без света

    Во Франции у пенсионеров похитили украшения на сумму более полумиллиона евро

    В Конгрессе США назвали виновного в ухудшении отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости