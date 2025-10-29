В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

Песков: Путин встретится с ранеными на СВО бойцами

Президент России Владимир Путин встретится с ранеными участниками специальной военной операции (СВО). Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

Мероприятие с участием главы государства состоится в среду, 29 октября, пояснил Песков.

Сведений о том, где именно пройдет встреча пресс-секретарь главы государства не привел.

Ранее в Кремле высказались о значении спецоперации. Дмитрий Песков пояснил, что она проводится для обеспечения настоящего и будущего жителей России. От подчеркнул, что президент страны Владимир Путин делает все для достижения этой цели.