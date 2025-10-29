Мир
В Кремле прокомментировали слова Трампа о превосходстве подлодок США

Песков: В оценке российских военных технологий РФ опирается на заявления Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В оценке российских военных технологий Россия опирается на заявления российского лидера Владимира Путина. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о превосходстве американских подлодок, сообщает ТАСС.

«Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Москва занимается своим военно-технологическим развитием, потому что это — главное.

Ранее Трамп высказался об испытании ракеты «Буревестник». По его словам, Россия «не играет в игры» с США и американская сторона поступает точно так же. Однако он подчеркнул, что у США есть ядерная подлодка и его стране не нужно стрелять на большие расстояния.

