17:51, 29 октября 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

Песков: Россия заинтересована в сохранении общности постсоветского пространства
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Россия заинтересована в сохранении исторической общности постсоветского пространства. О внешнеполитических интересах Москвы рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что есть целые государства, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели», — рассказал Песков.

Он добавил, что отрыв постсоветских стран от исторической общности с Россией противоречит интересам народов этих стран.

Ранее Песков ответил на вопрос об изменениях позиции президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, американский лидер искренне стремится помочь урегулировать конфликт.

