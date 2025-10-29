Бывший СССР
В МИД ответили на угрозы Литвы о блокаде Калининграда

Захарова: Москва рассчитывает, что Литва не пойдет на блокаду Калининграда
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Москва рассчитывает, что Литва не пойдет на блокаду Калининграда и транзита в российский регион через территорию прибалтийской республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг», — рассказала дипломат.

Захарова также напомнила об обязательстве Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит через свою территорию в Калининград и из него в соответствии с совместными заявлениями России и Европейского союза (ЕС) от 2002 и 2004 годов.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Поводом для этого стал инцидент с заходом метеозондов в воздушное пространство прибалтийской республики.

