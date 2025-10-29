Мир
00:56, 29 октября 2025Мир

В Рио-де-Жанейро увеличилось число жертв в результате стычек полиции и наркоторговцев

G1: Число жертв стычек полиции и банд в Рио-де-Жанейро увеличилось до 64

Фото: Pixabay

Число жертв стычек полиции и банд наркоторговцев в Рио-де-Жанейро увеличившись до 64. Об этом сообщает новостной портал G1.

«По меньшей мере 64 человека погибли, среди них четверо полицейских, и 81 были задержаны во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — говорится в материале.

Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды «Красная команда». Местные бандиты, контролирующие до 70 процентов наркоторговли в городе, использовали дроны, чтобы блокировать районы.

