В Бразилии начались перестрелки между полицией и наркоторговцами

Число жертв перестрелки между полицией и бандой в Рио-де-Жанейро выросло до 64

В бразильском Рио-де-Жанейро начались перестрелки между полицией и бандой наркоторговцев, число жертв за несколько часов достигло 60 человек, в дальнейшем увеличившись до 64. Об этом сообщает новостной портал G1.

«По меньшей мере 64 человека погибли, среди них четверо полицейских, и 81 были задержаны во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — говорится в материале.

Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды «Красная команда».

По информации The Guardian, Рио-де-Жанейро был заблокирован – все дороги и проспекты перекрыты баррикадами и угнанными автобусами. Местные бандиты, контролирующие до 70 процентов наркоторговли в городе, ввели локдаун в Рио в ответ на масштабную полицейскую операцию. Картели начали использовать FPV-дроны, блокируя выезды из районов.

Ранее стало известно, что США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.