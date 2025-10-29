Россия
В России назвали уроком для урегулирования на Украине сделку Трампа по Газе

Пушков: Сделка Трампа по Газе долго не продержалась, это урок для России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что сделка по Газе, заключенная президентом США Дональдом Трампом, долго не продержалась, поскольку в Белом доме забыли, что договоренности нужно не только подписывать, но и контролировать их соблюдение.

Сенатор назвал эту ситуацию важным уроком для России в контексте урегулирования на Украине.

«Он говорит о том, что прекращение огня между Украиной и Россией, которого так добивается Запад, долго не продержится, если в будущем соглашении не будут заложены основы прочного, устойчивого мира. Трампу нужен эффектный жест, Европе — продолжение войны. России — прочное урегулирование», — подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

23 октября Трамп анонсировал свой визит в анклав. Он также поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Американский лидер обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един, как в его президентство.

