21:26, 23 октября 2025Мир

Трамп анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю

Трамп анонсировал визит в Газу и предупредил Израиль о последствиях аннексии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так нельзя поступать. У нас была огромная поддержка арабов. Этого не будет. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един. Сейчас «только ХАМАС остается маргинальной группировкой».

Ранее американский лидер заявил, что некоторые союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение нарушит договоренности о мире.

