В России ответили на обвинения Польши в нарушении воздушного пространства

Депутат Швыткин: Россия не пересекала воздушное пространство Польши
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Заявление Вооруженных сил (ВС) Польши о перехвате российского самолета над территорией страны свидетельствует о русофобской политике, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он также опроверг нарушение Россией воздушного пространства Польши.

«Хочу отметить, что в странах Евросоюза и блока НАТО в частности уже не раз обсуждались вопросы, касающиеся возможности сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства того или иного государства. Но, на мой взгляд, подобные заявления просто свидетельствуют о русофобской политике», — сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что Россия никогда не пересекает воздушное пространство других государств и, в частности, Польши, потому такие обвинения следует считать ложными.

«Все наши полеты соответствуют нормам международного права. Польша еще раз демонстрирует свою русофобскую, агрессивную политику», — заключил депутат.

Ранее в ВС Польши заявили о перехвате якобы российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Утверждается, что самолет выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером».

