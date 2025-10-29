Польша заявила о перехвате российского самолета над Балтикой

ВС Польши заявили о перехвате российского самолета Ил-20 над Балтийским морем

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши заявило о перехвате якобы российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«28 октября 2025 года дежурная пара истребителей МиГ-29 польских Военно-воздушных сил (ВВС) успешно осуществила перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из зоны ответственности российского самолета, выполнявшего полет над Балтийским морем», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Польские ВВС утверждают, что истребители республики перехватили якобы российский Ил-20, который выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером». При этом в ведомстве подчеркнули, что самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что НАТО активизировала деятельность разведки у границ России в Балтийском и Черном морях. По его словам, альянс продолжает наращивать военный потенциал на российской границе.