02:57, 29 октября 2025Путешествия

В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация объявила временные ограничения на полеты в Шереметьево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что в Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.« Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что еще семь российских аэропортов ограничили полеты, Среди них — воздушные гавани Владикавказа, Самары и Грозного, Краснодара, Ульяновска, Казани и Чебоксар.

Кроме того, временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позднее ограничения на полеты сняли. Действую ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы.

