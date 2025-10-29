В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация объявила временные ограничения на полеты в Шереметьево

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что в Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.« Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что еще семь российских аэропортов ограничили полеты, Среди них — воздушные гавани Владикавказа, Самары и Грозного, Краснодара, Ульяновска, Казани и Чебоксар.

Кроме того, временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позднее ограничения на полеты сняли. Действую ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы.