Еще семь российских аэропортов ограничили полеты

Росавиация сообщила об ограничении полетов в семи российских аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксар. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил чиновник.

Также временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позднее ограничения на полеты сняли. Действую ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы.

В ночь на 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак БПЛА вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли.

