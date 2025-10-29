Еще семь российских аэропортов ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксар. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил чиновник.
Также временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позднее ограничения на полеты сняли. Действую ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы.
В ночь на 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак БПЛА вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли.