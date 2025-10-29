Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:17, 29 октября 2025Путешествия

Еще семь российских аэропортов ограничили полеты

Росавиация сообщила об ограничении полетов в семи российских аэропортах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Самары и Грозного, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксар. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил чиновник.

Также временно были закрыты московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позднее ограничения на полеты сняли. Действую ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы.

В ночь на 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак БПЛА вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

    Раскрыты потери ВСУ в Красноармейске

    Пленный боец ВСУ назвал украинских военных безбожниками

    Доктор Мясников дал россиянам совет по поиску мужа

    Названы причины частых пробуждений среди ночи

    Стало известно о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Японией

    Еще семь российских аэропортов ограничили полеты

    Дмитриев собрался подать в суд на американскую газету

    Тюремщица занялась сексом с заключенным в молельной комнате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости