Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:55, 28 октября 2025Путешествия

Пять российских аэропортов ограничили полеты в целях безопасности

Аэропорты Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы и Жуковского ограничили полеты

Фото: Pixabay

Пять российских аэропортов ограничили полеты, не принимают самолеты воздушные гавани Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы, а также столичный Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил чиновник.

Также временно был закрыт московский аэропорт Домодедово, однако спустя 15 минут поступило сообщение о снятии ограничений.

В ночь на 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак БПЛА вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

    В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

    Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

    В Рио-де-Жанейро увеличилось число жертв в результате стычек полиции и наркоторговцев

    Спасатели добрались до застрявших на камчатском вулкане туристов

    В России назвали уроком для урегулирования на Украине сделку Трампа по Газе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

    Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

    Продюсер рассказала о последних месяцах Романа Попова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости