Пять российских аэропортов ограничили полеты в целях безопасности

Аэропорты Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы и Жуковского ограничили полеты

Пять российских аэропортов ограничили полеты, не принимают самолеты воздушные гавани Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы, а также столичный Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил чиновник.

Также временно был закрыт московский аэропорт Домодедово, однако спустя 15 минут поступило сообщение о снятии ограничений.

В ночь на 27 октября в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак БПЛА вводили план «Ковер» — ограничения на вылет и прием самолетов. К четырем часам утра ограничения сняли.

