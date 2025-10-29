В российском регионе перестрелка во дворе жилого дома попала на видео

В Челябинской области четверо устроили перестрелку во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, что начинается стрельба, затем из припаркованной во дворе дома машины выходят четыре мужчины, которые убегают за угол здания в погоне за другим человеком. За кадром слышны выстрелы, спустя несколько секунд все четверо возвращаются в автомобиль и быстро покидают место происшествия.
По данным канала, это произошло в поселке Першино на Кавказской улице. Злоумышленники преследовали пострадавшего и после стрельбы избили его палками.
Сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.
