Силовые структуры
11:35, 29 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе перестрелка во дворе жилого дома попала на видео

В Челябинской области четверо мужчин устроили перестрелку во дворе дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинской области четверо устроили перестрелку во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что начинается стрельба, затем из припаркованной во дворе дома машины выходят четыре мужчины, которые убегают за угол здания в погоне за другим человеком. За кадром слышны выстрелы, спустя несколько секунд все четверо возвращаются в автомобиль и быстро покидают место происшествия.

По данным канала, это произошло в поселке Першино на Кавказской улице. Злоумышленники преследовали пострадавшего и после стрельбы избили его палками.

Сотрудники полиции ведут поиск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом.

