В США назвали условие России для переговоров по Украине

Эпископос: Россия не согласится на прекращение огня до начала переговоров
Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Россия не будет соглашаться на прекращение огня на Украине до начала мирных переговоров. Условие РФ назвал американский эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети Х.

«Готовность к финальному мирному соглашению, которое президент [США Дональд] Трамп обсуждал с [президентом России Владимиром] Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи», — написал он.

По его словам, Россия никогда не согласится на паузу в боевых действиях, однако это не означает, что Москва не готова к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по Украине возникла из-за нежелания Киева идти на контакт.

