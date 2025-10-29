Мир
17:26, 29 октября 2025

Венгрия пошла против ЕС после инцидента с аэростатами

Politico: Венгрия отвергла инициативу ЕС об инциденте с аэростатами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Венгрия отвергла инициативу других стран Евросоюза (ЕС) о признании инцидента с аэростатами в небе над Вильнюсом актом гибридной войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

«Венгрия лоббирует отказ [европейского] блока от публикации оценки полетов воздушных шаров как попытки дестабилизировать страны ЕС», — передает издание слова высокопоставленных собеседников, пожелавших сохранить анонимность.

Ранее аэропорт Вильнюса приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в литовском воздушном пространстве.

22 октября Литва закрыла пограничные пункты на границе с Белоруссией, с территории которой якобы были запущены неопознанные аэростаты.

