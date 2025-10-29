Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

Вице-президент США Вэнс смехом оценил смену стиля Зеленского в пользу делового

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил смену гардероба президента Украины Владимира Зеленского. Интервью с ним публикует New York Post.

Журналистка Миранда Девин обсудила с гостем изменение стиля Зеленского, который теперь делает выбор в пользу более деловых нарядов. Вэнс признался, что они перевернули страницу во взаимоотношениях после перепалки по поводу внешнего вида украинского президента.

«Он [Зеленский] перевернул страницу. Он носит костюмы», — отметила с улыбкой журналистка, после чего сторонник Трампа рассмеялся и подтвердил ее слова.

Ранее Вэнс заявил, что поменял свое мнение о конфликте на Украине. По словам политика, полгода назад он думал, что боевые действия «никогда не закончатся», однако сейчас он верит в скорое окончание украинского кризиса.