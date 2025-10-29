Мир
Вице-президент США изменил мнение о конфликте на Украине

Вэнс заявил, что изменил мнение о конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что изменил свое мнение о конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью для The New York Post (NYP).

«Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся», — сказал он.

По словам политика, он думал, что через 15 лет боевые действия все еще велись бы. Однако месяц назад он пришел к выводу, что стороны достигли невероятного прогресса на пути к миру.

Ранее Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хотят завершить конфликт. Он также отметил, что у президента США Дональда Трампа хорошие рабочие отношения с российскими и украинскими чиновниками.

