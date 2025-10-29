Мир
08:25, 29 октября 2025Мир

Во Франции обеспокоились пророссийскими настроениями

Politico: Во Франции антиамериканизм перерастает в пророссийские настроения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

Во Франции выразили обеспокоенность растущими пророссийскими и антиамериканскими настроениями в обществе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Во Франции царит неоднозначная атмосфера, где примитивный антиамериканизм порой зеркально перерастает в пророссийские настроения», ― заявил французский военный офицер на условиях анонимности.

Также, по мнению собеседника издания, Париж сейчас платит за свою неоднозначную историческую позицию в отношении России. «Для разжигания напряженности во Франции не требуется больших усилий, поскольку общество и так находится на грани нервного срыва», ― подчеркивает Politico.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Генштаб Франции готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до двух тысяч французских военных. По данным СВР, костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

