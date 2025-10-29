Из жизни
23:28, 29 октября 2025Из жизни

Во Франции у пенсионеров похитили украшения на сумму более полумиллиона евро

Во Франции у ювелиров-пенсионеров похитили украшения на сумму более €500 тыс.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Во французском Марселе неизвестные ограбили семейную пару ювелиров на пенсии и похитили украшения на сумму около 500–600 тысяч евро. Об этом сообщила газета La Provence.

Инцидент произошел 24 октября на авеню дю Прадо. По данным издания, двое мужчин в капюшонах убедили 94-летнего пенсионера, что они являются членами организации, оказывающей помощь пожилым людям в еврейской общине. Когда хозяин квартиры открыл дверь, злоумышленники повалили его на пол и ограбили дом. Супруга пенсионера, страдающая болезнью Альцгеймера, не могла встать с постели.

Отмечается, что нападавшие не были вооружены. Пострадавшего ювелира госпитализировали с легкими травмами головы и шоковым состоянием.

Ранее в США полиция задержала вора, похитившего коллекционные карточки с покемонами и другие ценные вещи.

