Временные ограничения сняли в шести аэропортах

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в шести аэропортах

Временные ограничения на полеты сняли в шести российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В частности, возобновили прием и отправку самолетов аэропорт Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар. Кореняко напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

За время действия ограничений на запасной аэродром ушли три самолета, направлявшихся в Самару, и летевшее в Волгоград судно.

Ранее временно закрывали московский аэропорт Домодедово и Жуковский, позже ограничения на полеты сняли. Действовали ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Геленджика и Пензы.