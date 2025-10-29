Наука и техника
13:06, 29 октября 2025Наука и техника

Выявлена опасность нехватки витамина D

Bone: Нехватка витамина D значительно повышает риск осложненных родов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Нехватка витамина D может значительно повысить риск осложненных родов, показало исследование ученых из Университета Уппсалы. Работа, опубликованная в журнале Bone, выявила, что женщины с остеомаляцией — заболеванием, при котором из-за дефицита витамина D кости становятся мягкими и теряют прочность, — в пять раз чаще нуждаются в экстренном кесаревом сечении или вакуум-экстракции плода.

Исследователи наблюдали 123 беременные женщины в Швеции, в том числе с высоким риском нехватки витамина D. У 20 из них — преимущественно из регионов с низкой инсоляцией — была диагностирована остеомаляция. Анализ показал, что мышечная слабость и возможные изменения структуры тазовых костей при этом заболевании затрудняют процесс родов, увеличивая вероятность неотложных акушерских вмешательств.

Материалы по теме:
Витамин А: в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
Витамин А:в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
15 января 2024
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

По словам автора исследования, дефицит витамина D — фактор, который можно и нужно корректировать заранее. Достаточное пребывание на солнце, сбалансированное питание и прием добавок с кальцием и витамином D способны предотвратить развитие остеомаляции и снизить риски для матери и ребенка. Ученые призывают включить оценку уровня витамина D в стандартные обследования беременных, особенно в странах северных широт.

Ранее ученые выяснили, что прием витамина D3 способен замедлять укорочение теломер — участков ДНК, отвечающих за клеточное старение.

