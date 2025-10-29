Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

Такаити: Япония продолжит покупать у России сжиженный природный газ

Япония продолжит импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявила премьер-министр этой азиатской страны Санаэ Такаити. Ее процитировало агентство Kyodo.

По данным издания Nikkei, Такаити также заявила президенту США Дональду Трампу, что Токио не сможет ввести эмбарго на закупки этого углеводорода у России. Такой шаг, как отметила глава японского правительства, повредил бы стабильности энергоснабжения ее страны, так как почти девять процентов импортируемого Японией СПГ поступает из России. Такаити также полагает, что разрыв энергетического сотрудничества с Россией обрадовал бы китайские власти.

Ранее агентство Reuters спрогнозировало, что, несмотря на призывы Трампа к покупателям российских энергоносителей отказаться от этого импорта, Япония, скорее всего, не перестанет приобретать российский СПГ. Дело в том, что его доставка занимает всего несколько дней. В то же время газ с Аляски везут около недели, а с побережья Мексиканского залива США — около месяца.