Звезда «Эйфории» заявила о желании сыграть Джеймса Бонда

Актриса Сидни Суини заявила, что хотела бы сыграть агента Джеймса Бонда

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале «Эйфория», прокомментировала сообщения о том, что сыграет девушку Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. Ее цитирует Variety.

Артистка отметила, что всегда была большой поклонницей франшизы. «Зависит от сценария. Думаю, в роли Джеймса Бонда мне было бы веселее», — заявила Суини, отвечая на вопрос о том, интересно ли ей было бы сыграть в новой картине.

Ранее звезду «Эйфории» заметили на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2». В ролике съемочная группа старается скрыть черным зонтом личность девушки, садящейся в фургон.