Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

Актрису Сидни Суини заметили на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @vanityfairitalia / TikTok

Актрису Сидни Суини, известную по роли в сериале «Эйфория», заметили на съемках фильма «Дьявол носит Prada 2». На видео в соцсетях обратило внимание издание PeopleTalk.

В ролике съемочная группа старается скрыть черным зонтом личность девушки, садящейся в фургон. При этом отмечается, что пользователи сети догадались, что это была Суини. На данный момент неизвестно, появится ли актриса в фильме.

Ранее сообщалось, что съемки продолжения «Дьявол носит Prada» стартовали.

По данным Variety, в сиквеле главред глянцевого журнала «Подиум» (в оригинале Runway) Миранда Пристли «продолжает свою карьеру в условиях упадка традиционного журнального бизнеса». Ей предстоит столкнуться с персонажем Эмили Блант — теперь она руководит компанией, которая крайне нужна Пристли.

Вторая часть фильма выйдет 1 мая 2026 года — через 20 лет после оригинала.

