61-летняя жена Барака Обамы раскрыла секрет красоты и молодости

61-летняя адвокат Мишель Обама регулярно тренируется ради красоты и молодости

Американский адвокат Мишель Обама раскрыла секрет красоты и молодости. Соответствующее интервью публикует People.

61-летняя жена бывшего президента США Барака Обамы призналась, что приняла старение. Однако, несмотря на это, она все еще продолжает подкрашивать седые волосы. «Я не морщусь от своих седых волос, но я их крашу! Моя мама была такой же. Она красила волосы до самого конца», — заявила собеседница издания.

В то же время Обама отметила, что здоровье всегда было для нее важнее, чем внешний вид. «Мое здоровье всегда было на первом месте. То, что я ем, тренировки, регулярные визиты к врачу — это все, что позволяет мне наслаждаться этим временем. Я такая же жизнерадостная, как и всегда», — объяснила она.

