Аленичев назвал главных фаворитов текущего сезона РПЛ

Аленичев назвал «Краснодар» и «Зенит» главными фаворитами сезона РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)
ФК

ФК "Краснодар". Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Экс-футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал главных фаворитов сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, борьба за чемпионство развернется между «Краснодаром» и «Зенитом». Его слова приводит Football24.

Аленичев отметил стабильную и уверенную игру «Краснодара», который сейчас возглавляет турнирную таблицу с 29 очками и является действующим чемпионом страны. В то же время он подчеркнул, что «Зенит» испытывает трудности, подобные тем, с которыми столкнулся «Спартак», но постепенно команда нащупывает свою игру и с каждым матчем будет усиливаться, чтобы не упустить шансы на чемпионство.

«"Краснодар" и "Зенит" — главные фавориты в гонке за титул», — отметил Аленичев. Он добавил, что любая ошибка для «Зенита» может стоить большого отрыва. Букмекерские конторы России в среднем принимают ставки на чемпионство «Зенита» с коэффициентом 2,20, а «Краснодара» — 5,10.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. После его ухода красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. 51-летний специалист не работает с 2019 года, его последней командой был красноярский «Енисей».

