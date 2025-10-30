Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:09, 30 октября 2025Путешествия

Автомобилям двух категорий запретят ездить по Крымскому мосту

Электромобилям и гибридным авто запретят пересекать Крымский мост с 3 ноября
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Автомобилям двух категорий запретят пересекать Крымский мост со стороны Кубани, речь идет об электрокарах и гибридных авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«С 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — говорится в посте.

Уточняется, что ранее ездить по Крымскому мосту запретили грузовым машинам. Для них доступен альтернативный маршрут. Он начинается от Таганрога (Ростовская область) и идет до Джанкоя (Республика Крым).

10 октября движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Причины не назывались.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев после слов Путина пригрозил желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Оценены шансы Неймара забить мяч на чемпионате мира-2026

    Популярная среди россиян Bluetooth-колонка загорелась во время работы

    Москвичам назвали время прихода ощутимого снега

    ООН прокомментировала заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Владельцам собак назвали действительно необходимые вещи для питомца

    Советский танк Победы «зацепили» в горах Крыма

    Жителей Подмосковья призвали к решительным действиям

    Почетный президент РФС сделал выбор между Пеле и Марадоной

    Самая красивая девушка России рассказала о подготовке к поездке на «Мисс Вселенная»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости