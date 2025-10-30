Автомобилям двух категорий запретят ездить по Крымскому мосту

Электромобилям и гибридным авто запретят пересекать Крымский мост с 3 ноября

Автомобилям двух категорий запретят пересекать Крымский мост со стороны Кубани, речь идет об электрокарах и гибридных авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«С 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев», — говорится в посте.

Уточняется, что ранее ездить по Крымскому мосту запретили грузовым машинам. Для них доступен альтернативный маршрут. Он начинается от Таганрога (Ростовская область) и идет до Джанкоя (Республика Крым).

10 октября движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Причины не назывались.