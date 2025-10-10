Путешествия
Крымский мост временно перекрыли

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом проинформировал оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Движение перекрыли в 03:29 мск. Причины пока не называются.

Перед этим движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали 4 октября. Движение возобновили через 12 минут после сообщения о перекрытии. Причина такой меры не уточнялась специалистами.

Кроме того, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали 30 сентября. Причину также не озвучивали.

