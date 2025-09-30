Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на мосту.

Причины такого решения не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне движение по мосту также перекрывали. Из-за этого на пункте досмотра образовалась очередь из более 270 машин, время ожидания составляло около часа.

До этого Крымский мост перекрывали 23 сентября.