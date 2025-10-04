На Крымском мосту возобновили движение авто после сообщения о перекрытии

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта через 12 минут после сообщения о перекрытии. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении, которое было выложено в 14:42.

В 14:30 в Telegram-канале было опубликовано предупреждение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в публикации.

Перед этим движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали 30 сентября. Причина такой меры не уточнялась.

Кроме того, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали 29 сентября. Через почти 40 минут проезд возобновили.