Боец рассказал об оставленных украинскими войсками «сюрпризах» у Егоровки

Боец Зуб: ВСУ оставили сюрпризы на подходе к Егоровке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Украинские войска оставили «сюрпризы», с которыми столкнулись российские военнослужащие на подступах к Егоровке Днепропетровской области. Об этом рассказал боец ВС России с позывным Зуб, передает РИА Новости.

«Противник подготовился заранее и оставил "сюрпризы" на позициях. Все это надо аккуратно обходить и проверять: под ноги смотреть постоянно, осматривать проходы, углы, двери», — рассказал военнослужащий.

По его словам, двери приходилось открывать посторонним предметом или протягивать веревку за угол, чтобы убедиться в отсутствии засады и минирования.

Он добавил, что украинские войска часто поджигали местность, но российским военным везло с погодными условиями в виде туманов и частых дождей.

Ранее российский боец с позывным Капонир показал захваченные в зоне специальной военной операции (СВО) трофеи производства Североатлантического альянса (НАТО). Он также рассказал о факторах, способствующих решению боевых задач.

