Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

Люся Чеботина обвинила раскритиковавшего ее Сергея Соседова в непрофессионализме
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Певица Люся Чеботина резко ответила на слова музыкального критика Сергея Соседова, который заявил, что ей не место на сцене. Ее цитирует Super.ru в Telegram.

Исполнительница призвала критика забыть ее имя и перестать упоминать его в своих высказываниях. Она также заявила, что Соседов «в очередной раз доказал», что он «не профессионал» и «не в состоянии оценивать артистов». «Во время этого выступления на шоу "СуперСтар", где я пою живьем, вы сидели в зале. И если вы не можете отличить живой вокал от "плюса", то какой вы после этого критик?» — написала Чеботина, сопроводив публикацию видео, где она поет.

Певица также подчеркнула, что не видит на себе вульгарного образа. «Протрите очки. Я пишу все свои песни сама, люди их любят, так что не вам решать, кого слушать, а кого нет», — заключила артистка.

Ранее Сергей Соседов выразил мнение, что на российской эстраде есть много певиц, которым нужно сменить род деятельности, так как вокальными данными они не обладают. По его словам, одной из таких исполнительниц является Люся Чеботина.

