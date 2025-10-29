Критик призвал не пускать на сцену двух российских певиц

Критик Соседов: Певицам Люсе Чеботиной и Клаве Коке не место на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что на российской эстраде есть много певиц, которым нужно сменить род деятельности, так как вокальными данными они не обладают. Его цитирует Общественная Служба Новостей.

По его словам, одной из таких исполнительниц является Люся Чеботина. «Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова ее роль, какие функции она там выполняет? Она просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной "плюсовки"», — заявил критик, добавив, что присутствие певицы на сцене является «загадкой века» для него.

Соседов также отметил, что в список звезд, которым не следует петь, надо включить Клаву Коку. «Еще одно чудо в перьях… Девица, которая выступает с воровскими кликухами — это очень ее характеризует. Но, что хуже, Кока поет ужаснее, чем Чеботина. Конечно, я и Чеботину живьем не слышал, но в целом ее голос очень слабый, а у Коки, как мне кажется, просто сплошной тюнинг вокала», — заключил он.

Ранее Сергей Соседов выразил мнение, что Анна Семенович является самой бесталанной артисткой эстрады. При этом критик отметил, что певице лучше заниматься фигурным катанием, в котором она, по его предположению, сильна.